"Динамо" оштрафовано за заворушення уболівальників на матчі з "Бешикташем"

Кияни отримали покарання за поведінку турецьких фанатів.

Турецькі вболівальники відреагували на поразку заворушеннями ФК Динамо

УЄФА винесла рішення щодо інцидентів на матчі 6-го туру групового раунду Ліги чемпіонів між "Динамо" і "Бешикташем".

Поєдинок відбувся 6 грудня на "Олімпійському", а підопічні Сергія Реброва перемогли з рахунком 6:0, але продовжити боротьбу в єврокубках не змогли. По ходу гри турецькі вболівальники влаштували на трибунах столичної арени масові заворушення.

Під слідством перебували дії представників "Динамо", які не змогли гарантувати спокійну обстановку на стадіоні.

У підсумку столичний гранд був оштрафований на 60 тисяч євро. Аналгичную суму заплатить і "Бешикташ" за використання фанатами піротехніки і пошкодження майна стадіону.

Нагадаємо, гол "Бешикташа" був визнаний найкращим на груповому етапі Ліги чемпіонів.