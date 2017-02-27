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"Динамо" оштрафовано за заворушення уболівальників на матчі з "Бешикташем"

27 лютого в 14:00

Кияни отримали покарання за поведінку турецьких фанатів.

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Турецькі вболівальники відреагували на поразку заворушеннями
ФК Динамо
УЄФА винесла рішення щодо інцидентів на матчі 6-го туру групового раунду Ліги чемпіонів між "Динамо" і "Бешикташем".

Поєдинок відбувся 6 грудня на "Олімпійському", а підопічні Сергія Реброва перемогли з рахунком 6:0, але продовжити боротьбу в єврокубках не змогли. По ходу гри турецькі вболівальники влаштували на трибунах столичної арени масові заворушення.

Під слідством перебували дії представників "Динамо", які не змогли гарантувати спокійну обстановку на стадіоні.

У підсумку столичний гранд був оштрафований на 60 тисяч євро. Аналгичную суму заплатить і "Бешикташ" за використання фанатами піротехніки і пошкодження майна стадіону.

Дивіться фото: "Динамо" – "Бешикташ": найкращі фото матчу

Нагадаємо, гол "Бешикташа" був визнаний найкращим на груповому етапі Ліги чемпіонів.

За матеріалами: uefa.com
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Теги Динамо Бешикташ Ліга чемпіонів футбол УЄФА
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