"Динамо" оштрафовано за заворушення уболівальників на матчі з "Бешикташем"

Кияни отримали покарання за поведінку турецьких фанатів.
Поєдинок відбувся 6 грудня на "Олімпійському", а підопічні Сергія Реброва перемогли з рахунком 6:0, але продовжити боротьбу в єврокубках не змогли. По ходу гри турецькі вболівальники влаштували на трибунах столичної арени масові заворушення.
Під слідством перебували дії представників "Динамо", які не змогли гарантувати спокійну обстановку на стадіоні.
У підсумку столичний гранд був оштрафований на 60 тисяч євро. Аналгичную суму заплатить і "Бешикташ" за використання фанатами піротехніки і пошкодження майна стадіону.
Нагадаємо, гол "Бешикташа" був визнаний найкращим на груповому етапі Ліги чемпіонів.uefa.com