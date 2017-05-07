"Динамо" – "Олександрія": відео онлайн-трансляція матчу

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

"Олександрія" спробує зачепитися за очки в Києві.

Матч розпочнеться о 19:30 ФК Динамо

Сьогодні, 7 травня, матчем "Динамо" – "Олександрія" завершиться 28-й тур української Прем'єр-ліги

Поєдинок на НСК "Олімпійський" для "Динамо" не буде мати ніякого значення. Київський клуб вже офіційно склав з себе повноваження чемпіона України, і наступні чотири поєдинки проводитиме не озираючись на результат.

Можна припустити, що наставник киян проведе певну ротацію, а на поле вийдуть гравці, які отримували мало ігрового часу по ходу сезону.

Що стосується "Олександрії", то тут все навпаки. Підопічні Шарана продовжують боротьбу за єврокубки, і в разі перемоги в Києві зможуть піднятися на четверту сходинку в турнірній таблиці.

Початок матчу – о 19:30