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"Динамо" – "Олександрія": відео онлайн-трансляція матчу

7 травня в 12:04

"Олександрія" спробує зачепитися за очки в Києві.

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Матч розпочнеться о 19:30
ФК Динамо
Сьогодні, 7 травня, матчем "Динамо" – "Олександрія" завершиться 28-й тур української Прем'єр-ліги.

Поєдинок на НСК "Олімпійський" для "Динамо" не буде мати ніякого значення. Київський клуб вже офіційно склав з себе повноваження чемпіона України, і наступні чотири поєдинки проводитиме не озираючись на результат.

Можна припустити, що наставник киян проведе певну ротацію, а на поле вийдуть гравці, які отримували мало ігрового часу по ходу сезону.

Що стосується "Олександрії", то тут все навпаки. Підопічні Шарана продовжують боротьбу за єврокубки, і в разі перемоги в Києві зможуть піднятися на четверту сходинку в турнірній таблиці.

Початок матчу – о 19:30

За матеріалами: DT.UA
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Теги Динамо Олександрія Прем'єр-ліга футбол
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