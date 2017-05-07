"Динамо" – "Олександрія": відео онлайн-трансляція матчу

"Олександрія" спробує зачепитися за очки в Києві.
Поєдинок на НСК "Олімпійський" для "Динамо" не буде мати ніякого значення. Київський клуб вже офіційно склав з себе повноваження чемпіона України, і наступні чотири поєдинки проводитиме не озираючись на результат.
Можна припустити, що наставник киян проведе певну ротацію, а на поле вийдуть гравці, які отримували мало ігрового часу по ходу сезону.
Що стосується "Олександрії", то тут все навпаки. Підопічні Шарана продовжують боротьбу за єврокубки, і в разі перемоги в Києві зможуть піднятися на четверту сходинку в турнірній таблиці.
Початок матчу – о 19:30DT.UA