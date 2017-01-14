Топ Новини
<
>

"Динамо" намагається підписати нападника польської "Легії" - ЗМІ

14 січня в 14:03

Київський клуб хоче підсилити атаку за допомогою швейцарця.

123
Прийович може переїхати в Україну
Dynamo.kiev.ua
Київське "Динамо" зацікавлене в послугах форварда польської "Легії" Александара Прийовича. Про це повідомило видання Przeglad Sportowy.

За даними джерела, Прийович був близький до переходу в грецький ПАОК за 2 мільйони євро, але в підсумку кияни запропонували більше.

26-річний швейцарець раніше виступав за цілий ряд європейських команд, а в "Легію" перейшов влітку 2015 року з турецького "Булоспора" за 500 тисяч євро. У поточному сезоні на рахунку Прийовича 24 матчі і 8 голів у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" зробило пропозицію польському "Леху" з приводу трансферу угорського футболіста Тамаша Кадара. Перед цим з'явилася інформація, що гвінейський півзахисник "Райо Вальєкано" Ласс Бангура також потрапив у сферу інтересів київського клубу.

Читайте також: "Динамо" цікавиться півзахисником "Райо Вальєкано" - ЗМІ

Нагадаємо, президент чемпіонів України Ігор Суркіс повідомив про те, що запросити в "Динамо" сильних легіонерів зараз неможливо.

Przeglad Sportowy
Читайте також
Теги Прийович Динамо футбол клуб Легия
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 27.25
EUR 29.10
Останні новини