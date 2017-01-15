"Динамо" і "Дніпро" увійшли в топ-10 європейських клубів з чистим прибутком за 2015 рік

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Київський клуб розташувався на восьмій сходинці, а дніпровський на шостий.

За 2015-й рік "Динамо" заробило 30 млн євро ФК Шахтер

"Дніпро" іувійшли в топ-10 рейтингу європейських клубів з максимально чистим прибутком в 2015 році.

Топ-10 європейських клубів з максимально чистим прибутком:

1. "Ліверпуль" - € 75 млн

2. "Ньюкасл" - € 43 млн

3. "Реал" - € 42 млн

4. "Лестер" - € 40 млн

5. "Бернлі" - € 40 млн

6. "Дніпро" - € 33 млн

7. "Реал Сосьєдад" - € 30 млн

8. "Динамо" Київ - € 30 млн

9. "Зеніт" - € 26 млн

10. "Мальме" - € 25 млн

Відзначимо, що в сезоні 2014/2015 київське "Динамо" дійшло до чвертьфіналу Ліги Європи, де поступилося італійській "Фіорентині", а "Дніпро" грав у фіналі другого за значимістю європейського турніру, але програв іспанській "Севільї" з рахунком 2:3.

Раніше повідомлялося, що "Дніпро" покинули Назаренко, Піко, Політило, Шеліхов, Варцаба, Бохашвілі і Васильєв.