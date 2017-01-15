"Динамо" і "Дніпро" увійшли в топ-10 європейських клубів з чистим прибутком за 2015 рік

Київський клуб розташувався на восьмій сходинці, а дніпровський на шостий.
Топ-10 європейських клубів з максимально чистим прибутком:
1. "Ліверпуль" - € 75 млн
2. "Ньюкасл" - € 43 млн
3. "Реал" - € 42 млн
4. "Лестер" - € 40 млн
5. "Бернлі" - € 40 млн
6. "Дніпро" - € 33 млн
7. "Реал Сосьєдад" - € 30 млн
8. "Динамо" Київ - € 30 млн
9. "Зеніт" - € 26 млн
10. "Мальме" - € 25 млн
Відзначимо, що в сезоні 2014/2015 київське "Динамо" дійшло до чвертьфіналу Ліги Європи, де поступилося італійській "Фіорентині", а "Дніпро" грав у фіналі другого за значимістю європейського турніру, але програв іспанській "Севільї" з рахунком 2:3.
Раніше повідомлялося, що "Дніпро" покинули Назаренко, Піко, Політило, Шеліхов, Варцаба, Бохашвілі і Васильєв.uefa.com