"Динамо" цікавиться півзахисником "Райо Вальєкано" - ЗМІ

Сергій Ребров має намір придбати футболіста на позицію Андрія Ярмоленка.

Трансферна вартість Бангура оцінюється в 1,8 млн євро ESPN

зробило пропозицію іспанському "Райо Вальєкано" по півзахиснику Лассане Бангура. Про це повідомляє Onda Deportiva.

Також правий вінгер зацікавив ще і "Бордо", "Антальяспор" і китайський клуб. Раніше 24-річний гвінеєць виступав за "Реймс" і "Гранаду". У нинішньому сезоні Бангура провів у Примері дев'ять матчів, в яких результативними діями не відзначився.

Авторитетний інтернет-ресурс transfermarkt оцінює 24-річного правого атакувального хавбека у 1,8 мільйона євро. Зазначимо, що на цій позиції в команді Сергія Реброва грає Андрій Ярмоленко.

Цим київський клуб не обмежився і послав запит в польський "Лех" про трансфер захисника Тамаша Кадара, повідомляє польський журналіст Кшиштоф Становскі.

Кадар відіграв на Євро-2016 за збірну Угорщини 3 матчі. У нинішньому сезоні польського чемпіонату Кадар провів 17 матчів.

Нагадаємо, раніше президент чемпіонів України Ігор Суркіс повідомив про те, що запросити в "Динамо" сильних легіонерів зараз неможливо.