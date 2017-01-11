"Динамо" цікавиться гравцем збірної Швеції – ЗМІ

Київський клуб продовжує шукати підсилення.
"У нас є багато запитів з приводу Віктора, але поки ми не ведемо ніяких переговорів", - сказав один з керівників "Ельфсборґа" Стефан Андреассон.
Зазначимо, що Классон провів вісім матчів за збірну Швеції, в яких відзначився одним результативним ударом.
Раніше повідомлялося, що "Динамо" зробило пропозицію польському "Леху" з приводу трансфера угорського футболіста Тамаша Кадара.
Перед цим з'явилася інформація, що гвінейський півзахисник "Райо Вальєкано" Лaсс Бангура також потрапив у сферу інтересів київського клубу.
Нагадаємо, президент чемпіонів України Ігор Суркіс повідомив про те, що запросити в "Динамо" сильних легіонерів зараз неможливо.Tribuna.com