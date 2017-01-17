Девіч продовжить кар'єру в "Ростові"

Нападник прийняв рішення залишитися в Росії.
Раніше Марко Девіч залишив казанський "Рубін". У поточному сезоні російської Прем'єр-ліги 33-річний ветеран зіграв у десяти матчах і відзначився двома точними ударами.
Нападник виступав за "Рубін" з лютого 2014 року. Минулими клубами футболіста були сербські "Звездара", "Железнік", "Раднічкі" і "Вождовац", а також українські "Волинь", "Металіст" і "Шахтар". Крім того, на правах оренди Марко виступав за катарський "Аль-Райян".
Нагадаємо, раніше захисник збірної України Артем Федецький засудив українських футболістів, які виступають у чемпіонаті Росії.ФК "Ростов"