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Девіч продовжить кар'єру в "Ростові"

17 січня в 21:27

Нападник прийняв рішення залишитися в Росії.

Девич
Девіч так і не повернувся в Україну
sports.ru
Колишній гравець збірної України Марко Девіч приєднався до "Ростова". Нападник дістався клубу в статусі вільного агента і підписав контракт на півтора року, про що повідомив офіційний сайт ростовчан.

Раніше Марко Девіч залишив казанський "Рубін". У поточному сезоні російської Прем'єр-ліги 33-річний ветеран зіграв у десяти матчах і відзначився двома точними ударами.

Нападник виступав за "Рубін" з лютого 2014 року. Минулими клубами футболіста були сербські "Звездара", "Железнік", "Раднічкі" і "Вождовац", а також українські "Волинь", "Металіст" і "Шахтар". Крім того, на правах оренди Марко виступав за катарський "Аль-Райян".

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Нагадаємо, раніше захисник збірної України Артем Федецький засудив українських футболістів, які виступають у чемпіонаті Росії.

ФК "Ростов"
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Теги Девіч Ростов футбол
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