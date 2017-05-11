"Дармштадт" не буде продовжувати контракти з українськими футболістами

Українські легіонери будуть шукати собі новий клуб влітку.

Федецький провів за "Дармштадт" 16 матчів у Бундеслізі kicker.de

Воротар Ігор Березовський, захисник Артем Федецький та півзахисник Денис Олійник влітку покинуть. Про це заявив головний тренер команди Торстен Фрінгс.

"Ми більше не плануємо співпрацювати з ними", - цитує Фрінгса Ligainsider.de.

Федецький, Олійник і Березовський перебралися в стан "Дармштадта" влітку минулого року в статусі вільних агентів, підписавши контракти з німецьким клубом на один рік.

32-річний Федецький провів у поточному розіграші Бундесліги 16 матчів, на рахунку 29-річного Олійника 3 матчі та 1 гол, а 26-річний Березовський на поле жодного разу так і не вийшов.

Раніше повідомлялося, що в послугах Артема Федецького зацікавлений італійський "Торіно".