"Дармштадт" не буде продовжувати контракти з українськими футболістами

Українські легіонери будуть шукати собі новий клуб влітку.
"Ми більше не плануємо співпрацювати з ними", - цитує Фрінгса Ligainsider.de.
Федецький, Олійник і Березовський перебралися в стан "Дармштадта" влітку минулого року в статусі вільних агентів, підписавши контракти з німецьким клубом на один рік.
32-річний Федецький провів у поточному розіграші Бундесліги 16 матчів, на рахунку 29-річного Олійника 3 матчі та 1 гол, а 26-річний Березовський на поле жодного разу так і не вийшов.
Раніше повідомлялося, що в послугах Артема Федецького зацікавлений італійський "Торіно".Ligainsider.de