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"Дармштадт" не буде продовжувати контракти з українськими футболістами

11 травня в 23:53

Українські легіонери будуть шукати собі новий клуб влітку.

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Федецький провів за "Дармштадт" 16 матчів у Бундеслізі
kicker.de
Воротар Ігор Березовський, захисник Артем Федецький та півзахисник Денис Олійник влітку покинуть німецький "Дармштадт". Про це заявив головний тренер команди Торстен Фрінгс.

"Ми більше не плануємо співпрацювати з ними", - цитує Фрінгса Ligainsider.de.

Федецький, Олійник і Березовський перебралися в стан "Дармштадта" влітку минулого року в статусі вільних агентів, підписавши контракти з німецьким клубом на один рік.

32-річний Федецький провів у поточному розіграші Бундесліги 16 матчів, на рахунку 29-річного Олійника 3 матчі та 1 гол, а 26-річний Березовський на поле жодного разу так і не вийшов.

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Раніше повідомлялося, що в послугах Артема Федецького зацікавлений італійський "Торіно".

Ligainsider.de
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Теги футбол Дармштадт Федецький Олійник Березовський
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