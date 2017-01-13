Цуренко знялася з півфіналу турніру в Австралії

Українська тенісистка зупинилася в кроці від фіналу.

Цуренко на корт так і не вийшла womenstennisblog.com

не змогла вийти на корт в рамках півфіналу австралійського 250-тисячника в Хобарті через проблеми зі здоров'ям.

Її суперницею повинна була стати румунка Моніка Нікулеску, яка отримала третій номер посіву, однак у підсумку українка знялася зі змагань.

"Я дуже засмучена, тому що все ще не відчуваю себе добре. І з кожним матчем, чим більше я граю, тим гірше мені стає. Тому я змушена знятися з півфіналу. Я дуже сподіваюся, що скоро все налагодиться. Я прийму ліки і сподіваюся, що в Мельбурні буду відчувати себе краще", - сказала Цуренко.

Таким чином, у фінальному поєдинку змагань Нікулеску зіграє з Елісою Мертенс з Бельгії, а півфінальна стадія все одно гарантувала б Цуренко 51-е місце у світовому рейтингу WTA.

Нагадаємо, раніше Олександр Долгополов здобув першу перемогу в сезоні.