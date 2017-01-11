Цуренко вийшла до чвертьфіналу турніру в Хобарті

Українська тенісистка продовжує перемагати в Австралії.
Відзначимо, що в першому раунді турніру українка перемогла іспанку Сільвію Солер-Эспіносу. Цуренко показала хороший рівень першої подачі і оформила перемогу в двох сетах за 70 хвилин - 6:2, 6:3.
В 1/4 фіналу Леся зіграє з американкою Шелбі Роджерс, яка обіграла іспанку Лару Арруабаррену у двох сетах (6:2, 6:2). Обидва очних поєдинки проти представниці США Цуренко виграла - в 2015-му в кваліфікації Сіднея і в першому раунді Монтеррея.
"Відчуваю себе добре, так як змогла впоратися з вітром і важкими погодними умовами. Рада, що провела хороший матч і виграла. Я раніше грала проти Роджерс, так що знаю, чого можна очікувати", - наводить слова Цуренко офіційний сайт Hobart International.
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