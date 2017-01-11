Цуренко вийшла до чвертьфіналу турніру в Хобарті

Українська тенісистка продовжує перемагати в Австралії.

Українка перемогла іспанку Сільвію Солер-Эспіносу btu.org.ua

Українська тенісисткаподолала друге коло австралійського 250-тисячника, у двох сетах (6:4, 6:4) обігравши шведку Юханну Ларссон. Зустріч тривала одну годину і 27 хвилин.

Відзначимо, що в першому раунді турніру українка перемогла іспанку Сільвію Солер-Эспіносу. Цуренко показала хороший рівень першої подачі і оформила перемогу в двох сетах за 70 хвилин - 6:2, 6:3.

В 1/4 фіналу Леся зіграє з американкою Шелбі Роджерс, яка обіграла іспанку Лару Арруабаррену у двох сетах (6:2, 6:2). Обидва очних поєдинки проти представниці США Цуренко виграла - в 2015-му в кваліфікації Сіднея і в першому раунді Монтеррея.

"Відчуваю себе добре, так як змогла впоратися з вітром і важкими погодними умовами. Рада, що провела хороший матч і виграла. Я раніше грала проти Роджерс, так що знаю, чого можна очікувати", - наводить слова Цуренко офіційний сайт Hobart International.

Раніше українська тенісистка Еліна Світоліна оновила рекорд України в рейтингу WTA.