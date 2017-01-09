Цуренко відкрила сезон перемогою в першому раунді турніру в Хобарті

Українські тенісистки почали сезон в Австралії.

Цуренко почала сезон з перемоги womenstennisblog.com

Друга ракетка Україниподолала перше коло на турнірі в австралійському Хобарті.

Суперницею українки була іспанка Сільвія Солер-Еспіноса. Цуренко показала хороший рівень першої подачі і оформила перемогу в двох сетах за 70 хвилин - 6:2, 6:3.

Наступною суперницею 61-ї ракетки світу стане представниця Швеції Юханна Ларссон.

Ще одна українка Катерина Бондаренко невдало стартувала у першому раунді змагань у Сіднеї, де поступилася американці Крістіні Макхейл. Остання спочатку програла перший сет, але в підсумку здобула вольову перемогу в трьох партіях - 4:6, 7:5, 6:2.

Нагадаємо, раніше найкраща тенісистка України Еліна Світоліна вийшла в півфінал турніру в Брісбені.