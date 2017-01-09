Топ Новини
<
>

Цуренко відкрила сезон перемогою в першому раунді турніру в Хобарті

9 січня в 10:15

Українські тенісистки почали сезон в Австралії.

леся цуренко
Цуренко почала сезон з перемоги
womenstennisblog.com
Друга ракетка України Леся Цуренко подолала перше коло на турнірі в австралійському Хобарті.

Суперницею українки була іспанка Сільвія Солер-Еспіноса. Цуренко показала хороший рівень першої подачі і оформила перемогу в двох сетах за 70 хвилин - 6:2, 6:3.

Наступною суперницею 61-ї ракетки світу стане представниця Швеції Юханна Ларссон.

Ще одна українка Катерина Бондаренко невдало стартувала у першому раунді змагань у Сіднеї, де поступилася американці Крістіні Макхейл. Остання спочатку програла перший сет, але в підсумку здобула вольову перемогу в трьох партіях - 4:6, 7:5, 6:2.

Читайте також: Світоліна обіграла першу ракетку світу Кербер в Брісбені

Нагадаємо, раніше найкраща тенісистка України Еліна Світоліна вийшла в півфінал турніру в Брісбені.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги Цуренко Бондаренко теніс Хобарт Сідней
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.29
EUR 27.60
Останні новини