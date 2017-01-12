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Цуренко стала півфіналісткою турніру в австралійському Хобарті

12 січня в 10:35

Українська тенісистка знаходиться в двох кроках від титулу на австралійській першості.

Леся Цуренко
Цуренко знаходиться в кроці від фіналу
twitter.com/FOXSports
Українська тенісистка Леся Цуренко вийшла у півфінал австралійського 250-тисячника в Хобарті, обігравши американку Шелбі Роджерс. Поєдинок тривав майже дві з половиною години.

Друга ракетка України поступилася в першому сеті, але зуміла переломити хід матчу і взяти дві наступні партії - 4:6, 6:4, 6:3. Цей успіх вже гарантував Цуренко мінімум 51-е місце у світовому рейтингу WTA. За путівку у фінал тенісистка побореться з румункою Монікою Нікулеску або японкою Рісою Одзакі.

"У першому сеті усі віннери Шелбі і її подача поставили мене в глухий кут. Але потім я просто сказала собі: "Розслабся". Я була дуже спокійною у другому і третьому сетах. Думаю, моїм ключем до перемоги було тримати її як можна далі. Все, що я відбивала на середину корту, вона просто вбивала. Тому моєю головною метою було грати якомога глибше і бігти. Її удари були досить гарні і важкі", - сказала Цуренко після матчу.

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За матеріалами: Sport Arena
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Теги Цуренко теніс Хобарт
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