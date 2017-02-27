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"Чорноморець" повернув "Зорі" частину доходу від квитків з матчу проти МЮ

27 лютого в 13:47

Луганчани в підсумку отримали частину грошей від прибутку за відвідування матчу Ліги Європи у Харкові.

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"Зоря" поки що отримала лише частину суми
ua-football.com
Луганська "Зоря" отримала від одеського "Чорноморця" частину доходу від продажу квитків на матч команди Юрія Вернидуба проти "Манчестер Юнайтед" (0:2) в Лізі Європи, який відбувся в Одесі. Про це генеральний директор "Зорі" Сергій Рафаїлов повідомив порталу Sport Arena.

При цьому мова йде лише про 500 тисяч гривень, що в кілька разів менше, ніж сума, яку одесити повинні перерахувати в підсумку.

За словами Рафаїлова, "Чорноморець" розпочав діалог з "Зорею" і намагається вирішити проблему без судового процесу, однак луганчани не мають наміру поступатися і не будуть забирати справу із суду.

При цьому всі клуби повинні пройти ліцензування УПЛ на наступний сезон, а цей процес завершиться 31 березня. Для цього у "Чорноморця" не повинно бути боргів перед гравцями або іншими клубами.

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Нагадаємо, через борги з української Прем'єр-ліги може бути виключений "Дніпро".

За матеріалами: Sport Arena
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Теги Чорноморець Зоря футбол Ліга Європи Одеса
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