"Чорноморець" повернув "Зорі" частину доходу від квитків з матчу проти МЮ

Луганчани в підсумку отримали частину грошей від прибутку за відвідування матчу Ліги Європи у Харкові.

"Зоря" поки що отримала лише частину суми ua-football.com

Луганська "Зоря" отримала від одеського "Чорноморця" частинуна матч команди Юрія Вернидуба проти "Манчестер Юнайтед" (0:2) в Лізі Європи, який відбувся в Одесі. Про це генеральний директор "Зорі" Сергій Рафаїлов повідомив порталу Sport Arena.

При цьому мова йде лише про 500 тисяч гривень, що в кілька разів менше, ніж сума, яку одесити повинні перерахувати в підсумку.

За словами Рафаїлова, "Чорноморець" розпочав діалог з "Зорею" і намагається вирішити проблему без судового процесу, однак луганчани не мають наміру поступатися і не будуть забирати справу із суду.

При цьому всі клуби повинні пройти ліцензування УПЛ на наступний сезон, а цей процес завершиться 31 березня. Для цього у "Чорноморця" не повинно бути боргів перед гравцями або іншими клубами.

Нагадаємо, через борги з української Прем'єр-ліги може бути виключений "Дніпро".