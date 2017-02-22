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"Чорноморець" підписав чотирьох новачків

22 лютого в 08:59

Одесити підсилили команду перед стартом другої частини сезону.

Карноза
Карноза зможе повернутися на поле після травми
ФК Карпати
"Чорноморець" підписав чотирьох нових футболістів - воротаря Сергія Смордіна, захисника Різвана Аблітарова, а також півзахисників Олександра Машніна і Артура Карнозу. Про це повідомив офіційний сайт клубу. Деталі контрактів не уточнюються.

Карноза з літа 2014 року грав за "Карпати", але в грудні минулого року став вільним агентом, не виступаючи останнім часом через травму коліна.

Смордін виступав за узбецькі "Андіжан" і "Нефтчі" з Фергани, а також провів 13 матчів за юнацькі та молодіжні збірні Узбекистану.

Аблітаров встиг пограти за латвійський "Даугаве", "Титан" з Армянська і ряд молодіжних команд українських клубів. Машнін захищав кольори "Одеси", "Перлини" і "Реала Фарми".

Нагадаємо, "Чорноморець" після 18-ти турів української Прем'єр-ліги займає сьоме місце в турнірній таблиці.

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Раніше повідомлялося, що поєдинок "Чорноморця" з "Карпатами" був виключений з сітки телеканалу "2+2".

За матеріалами: ФК Чорноморець
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Теги Чорноморець Карноза футбол
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