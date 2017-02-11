"Чорноморець" орендував бразильського нападника Еліаса

Форвард Жорже Еліас підписав з одеситами річне угоду.
Одесити орендували бразильця на один рік з правом викупу. Повідомляє прес-служба "Чорноморця".
25-річний Жорже Еліас виступав за "Капфенберг" з 2015 року. До цього він грав за бразильські команди "Moжi Мірім", "Ікаса", "Арапонгас". За півтора року в Австрії форвард провів 44 матчі, в яких відзначився 21 раз. У поточному сезоні він входить у топ-5 кращих бомбардирів другого австрійського дивізіону.
Нагадаємо, "Чорноморець" після 18-ти турів української Прем'єр-ліги займає сьоме місце в турнірній таблиці.
Свій перший матч після зимової перерви одесити проведуть 26 лютого проти львівських "Карпат".
Раніше повідомлялося, що пост головного тренера "Чорноморця" може покинути Олександр Бабич.ФК Чорноморець