"Чорноморець" орендував бразильського нападника Еліаса

Я вже з ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Форвард Жорже Еліас підписав з одеситами річне угоду.

Еліас (ліворуч) входить у топ-5 кращих бомбардирів другого австрійського дивізіону ФК Чорноморець

Нападник австрійського "Капфенберга" Жорже Еліас продовжить кар'єру в "Чорноморці"

Одесити орендували бразильця на один рік з правом викупу. Повідомляє прес-служба "Чорноморця".

25-річний Жорже Еліас виступав за "Капфенберг" з 2015 року. До цього він грав за бразильські команди "Moжi Мірім", "Ікаса", "Арапонгас". За півтора року в Австрії форвард провів 44 матчі, в яких відзначився 21 раз. У поточному сезоні він входить у топ-5 кращих бомбардирів другого австрійського дивізіону.

Нагадаємо, "Чорноморець" після 18-ти турів української Прем'єр-ліги займає сьоме місце в турнірній таблиці.

Свій перший матч після зимової перерви одесити проведуть 26 лютого проти львівських "Карпат".

Раніше повідомлялося, що пост головного тренера "Чорноморця" може покинути Олександр Бабич.