"Чорноморець" - "Динамо": огляд матчу, відео голів

Кияни провели виїзний матч на домашній арені через проблеми з газоном на стадіоні одеситів.

"Чорноморець" не зміг відібрати очки у гранда football.ua

Сьогодні, 30 квітня, у рамкахзіграли "Чорноморець" і "Динамо".

"Чорноморець" - "Динамо" - 1:4