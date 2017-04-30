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"Чорноморець" - "Динамо": огляд матчу, відео голів

30 квітня в 19:19

Кияни провели виїзний матч на домашній арені через проблеми з газоном на стадіоні одеситів.

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"Чорноморець" не зміг відібрати очки у гранда
football.ua
Сьогодні, 30 квітня, у рамках 27-го туру української Прем'єр-ліги зіграли "Чорноморець" і "Динамо".

"Чорноморець" - "Динамо" - 1:4

За матеріалами: DT.UA
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Теги футбол УПЛ Динамо Чорноморець
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