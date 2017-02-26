Чигринський забив дебютний гол за грецький АЕК

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Український захисник відзначився у грі проти "Лариси".

Чигринський перейшов у АЕК влітку минулого року facebook.com

забив свій дебютний м'яч у чемпіонаті Греції. Український легіонер АЕКа відзначився в матчі 22-го туру проти "Лариси".

Екс-футболіст "Шахтаря" і "Дніпра" на 81-й хвилині головою замкнув подачу партнера по команді з кутового, зробивши рахунок 2:0.

Зазначимо, що Чигринський вийшов на поле на 50-й хвилині замість Бакакиса. Українець вперше потрапив в заявку своєї команди з грудня, а до цього Дмитро відновлювався від травми.



2-0 Το γκολ του Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι –AEK 2-0... gs-bn

Поєдинок закінчився з рахунком 3:0 на користь АЕКа. Команда з Афін здобула 9-ту перемогу в чемпіонаті і наразі посідає 5-е місце в турнірній таблиці.

Нагадаємо, Чигринський перейшов у АЕК влітку минулого року. У поточному сезоні він провів за АЕК вісім матчів у чемпіонаті Греції і 1 гру у Лізі Європи.

Раніше Дмитро Чигринський заявив, що чемпіонат Греції сильніше за українську Прем'єр-лігу.