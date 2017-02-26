Топ Новини
<
>

Чигринський забив дебютний гол за грецький АЕК

26 лютого в 21:05

Український захисник відзначився у грі проти "Лариси".

123
Чигринський перейшов у АЕК влітку минулого року
facebook.com
Дмитро Чигринський забив свій дебютний м'яч у чемпіонаті Греції. Український легіонер АЕКа відзначився в матчі 22-го туру проти "Лариси".

Екс-футболіст "Шахтаря" і "Дніпра" на 81-й хвилині головою замкнув подачу партнера по команді з кутового, зробивши рахунок 2:0.

Зазначимо, що Чигринський вийшов на поле на 50-й хвилині замість Бакакиса. Українець вперше потрапив в заявку своєї команди з грудня, а до цього Дмитро відновлювався від травми.


2-0 Το γκολ του Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι –AEK 2-0... gs-bn

Поєдинок закінчився з рахунком 3:0 на користь АЕКа. Команда з Афін здобула 9-ту перемогу в чемпіонаті і наразі посідає 5-е місце в турнірній таблиці.

Нагадаємо, Чигринський перейшов у АЕК влітку минулого року. У поточному сезоні він провів за АЕК вісім матчів у чемпіонаті Греції і 1 гру у Лізі Європи.

Читайте також: Чигринський в черговий раз отримав серйозну травму

Раніше Дмитро Чигринський заявив, що чемпіонат Греції сильніше за українську Прем'єр-лігу.

За матеріалами: XSport.ua
Читайте також
Теги Чигринський АЕК футбол
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.91
EUR 28.45
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...