Чигринський забив дебютний гол за грецький АЕК

Український захисник відзначився у грі проти "Лариси".
Екс-футболіст "Шахтаря" і "Дніпра" на 81-й хвилині головою замкнув подачу партнера по команді з кутового, зробивши рахунок 2:0.
Зазначимо, що Чигринський вийшов на поле на 50-й хвилині замість Бакакиса. Українець вперше потрапив в заявку своєї команди з грудня, а до цього Дмитро відновлювався від травми.
2-0 Το γκολ του Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι –AEK 2-0... gs-bn
Поєдинок закінчився з рахунком 3:0 на користь АЕКа. Команда з Афін здобула 9-ту перемогу в чемпіонаті і наразі посідає 5-е місце в турнірній таблиці.
Нагадаємо, Чигринський перейшов у АЕК влітку минулого року. У поточному сезоні він провів за АЕК вісім матчів у чемпіонаті Греції і 1 гру у Лізі Європи.
Раніше Дмитро Чигринський заявив, що чемпіонат Греції сильніше за українську Прем'єр-лігу.XSport.ua