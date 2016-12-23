"Челсі" продав півзахисника Оскара в Китай за рекордну суму

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Лондонці побили клубний трансферний рекорд.

Оскар продовжить кар'єру в Китаї twitter.com

Півзахисникі збірної Бразилії Оскар продовжить кар'єру в китайському клубі "Шанхай СІПГ". Угоду підтвердив офіційний сайт англійського клубу.

Сума трансферу атакуючого півзахисника складе 71 мільйон євро, що стане рекордом в історії "Челсі". Офіційно перехід відбудеться в день відкриття зимового трансферного вікна - 1 січня.

25-річний Оскар перейшов в "Челсі" з "Інтернасьонала" влітку 2012 року за 32 мільйони євро. Бразильський плеймейкер провів у складі лондонців 122 матчі в англійській Прем'єр-лізі і відзначився 21-м голом.

При цьому після призначення на пост головного тренера команди Антоніо Конте гравець втратив місце в основному складі "Челсі" і провів лише дев'ять поєдинків.

Нагадаємо, минулої зими донецький "Шахтар" продав в китайський "Цзянсу Сунін" бразильця Алекса Тейшейру за 50 мільйонів євро.