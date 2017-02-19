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Цей сезон "Дніпро" дограє, а далі ніхто не знає – Лунін

19 лютого в 16:10

Андрій Лунін не знає, чого варто очікувати "Дніпру".

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Лунін не збирається залишати "Дніпро"
football.ua
Воротар дніпровського "Дніпра" Андрій Лунін розповів про поточну ситуацію в клубі.

"Звичайно, переживаємо. Але що думати? Треба грати. Будемо сподіватися, що все буде добре, що "Дніпро" залишиться. Бажання поки є грати тільки тут. У керівництві кажуть, що цей сезон дограємо, а далі ніхто не знає", - повідомив Лунін в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Нагадаємо, 7-го лютого Федерація футболу України отримала від ФІФА рішення про позбавлення "Дніпра" 6 очок за борг по зарплаті перед півзахисником Даніло Соузой.

Після вступу покарання в силу у підопічних Дмитра Михайленка залишилося 6 очок, що опустило "Дніпро" на передостаннє місце у турнірній таблиці Прем'єр-ліги.

Також повідомлялося, що Ігор Коломойський відмовився фінансувати клуб.

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Раніше наставник дніпровської команди Дмитро Михайленко розповів, що ніхто "Дніпро" напризволяще не кидав.

За матеріалами: Футбол 1
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Теги Дніпро Лунін футбол
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