Цей сезон "Дніпро" дограє, а далі ніхто не знає – Лунін

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Андрій Лунін не знає, чого варто очікувати "Дніпру".

Лунін не збирається залишати "Дніпро" football.ua

Воротар дніпровськогоАндрій Лунін розповів про поточну ситуацію в клубі.

"Звичайно, переживаємо. Але що думати? Треба грати. Будемо сподіватися, що все буде добре, що "Дніпро" залишиться. Бажання поки є грати тільки тут. У керівництві кажуть, що цей сезон дограємо, а далі ніхто не знає", - повідомив Лунін в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Нагадаємо, 7-го лютого Федерація футболу України отримала від ФІФА рішення про позбавлення "Дніпра" 6 очок за борг по зарплаті перед півзахисником Даніло Соузой.

Після вступу покарання в силу у підопічних Дмитра Михайленка залишилося 6 очок, що опустило "Дніпро" на передостаннє місце у турнірній таблиці Прем'єр-ліги.

Також повідомлялося, що Ігор Коломойський відмовився фінансувати клуб.

Раніше наставник дніпровської команди Дмитро Михайленко розповів, що ніхто "Дніпро" напризволяще не кидав.