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"Будівельник" зрівняв рахунок у фінальній серії Суперліги

1 травня в 22:27

Кияни з другої спроби переграли южненський "Хімік" удома.

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"Будівельник" обіграв "Хімік" на домашній арені
ФБУ
Сьогодні, 1 травня, відбувся другий матч фінальної серії баскетбольної Суперліги, в рамках якої ведуть боротьбу за титул "Будівельник" і "Хімік".

Вирішальною стала заключна чверть, у якій кияни зуміли набрати на 12 очок більше за суперника і переломити хід зустрічі. Тепер протистояння переїде до южного, де команди зустрінуться вже 4 травня.

"Будівельник" - "Хімік" - 71:64 (17:17, 20:17, 8:16, 26:14)

"Будівельник": Дугат (12 + 6 передач), Отверченко (16), Крутоус (5), Стефенс (12 + 6 підбирань), Анісімов (17 + 9 підбирань + 5 передач), Філдс (9 + 6 передач).

"Хімік": Сміт (17 + 5 передач), Конєв (8 + 10 підбирань + 4 передачі), Павлов (4), Лав (13 + 4 підбирання), Петров (15 + 8 підбирань), Антіпов (4), Рябчук (3).

Рахунок у серії - 1:1.

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Раніше повідомлялося, що ФБУ має намір скоротити кількість учасників Суперліги до восьми команд.

За матеріалами: DT.UA
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Теги баскетбол Суперліга Будівельник Хімік
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