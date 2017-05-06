"Будівельник" став чемпіоном баскетбольної Суперліги

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Визначився новий чемпіон в українському баскетболі.

"Будівельник" оформив десяте чемпіонство баскетбольної Суперліги ФБУ

Сьогодні, 6 травня, відбувся четвертий матч фінальної серії баскетбольної Суперліги, в якомуна виїзді обіграв "Хімік" і став чемпіоном України.

Київський клуб з перших хвилин звітного поєдинку захопилв ініціативу у матчі, так і не давши "Хіміку" шансу наблизитись до себе.

Таким чином, рахунок у серії став 3:1, а "Будівельник" оформив десяте чемпіонство баскетбольної Суперліги. Востаннє киянам це вдавалося в 2014 році

Варто відзначити, що по ходу фінальної серії "Хімік" вів з рахунком 1:0, але три поспіль перемоги "Будівельника" перевернули результат протистояння.

"Хімік" – "Будівельник"- 81:89 (9:17, 18:26, 21:27, 33:19)

"Хімік": Сміт (23 + 4 підбирання + 6 передач), Лав (8 + 4 підбирання), Конєв (10 + 4 підбирання), Антипов (11), Рябчук (0 + 4 підбирання), Бєліков (9), Прокопенко (0), Петров (8 + 4 передачі), Павлов (7), Ковальов (0), Сидоров (3)

"Будівельник": Отверченко (12), Дугат (19 + 5 підбирань), Крутоус (4 + 5 передач), Анісімов (6 + 4 підбирання), Стефенс (21 + 5 підбирань), Горбенко (0), Завадський (6), Філдс (12 + 7 передач), Дроздов (9)

Рахунок у серії - 1:3

Раніше повідомлялося, що ФБУ має намір скоротити кількість учасників Суперліги до восьми команд.