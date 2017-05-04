"Будівельник" обіграв "Хімік" і вийшов вперед у фінальній серії Суперліги

Кияни здобули перемогу на виїзді.

"Будівельник" знаходиться в кроці від титулу БК Будівельник

Сьогодні, 4 травня, відбувся третій матч, в рамках якої ведуть боротьбу за титул "Хімік" і "Будівельник".

Вже в першій чверті "Будівельник" зумів відірватися від суперника, однак у третьому відрізку поєдинку господарі паркету не тільки відігралися, а й вийшли вперед. Все вирішила кінцівка зустрічі, коли у "Хіміка" нічого не виходило в атаці, тоді як кияни зробили кілька влучних кидків.

Тепер для завоювання титулу "Буливельнику" потрібна всього одна перемога.

"Хімік" - "Будівельник" - 67:74 (15:26, 23:23, 21:9, 8:16)

"Хімік": Сміт (26 + 5 підбирань + 8 втрат), Сидоров (0), Конєв (13 + 6 підбирань), Павлов (0 + 5 підбирань), Петров (5 + 11 підбирань), Лав (9), Рябчук (8), Антипов (4), Бєліков (2).

"Будівельник": Дугат (9 + 3 перехоплення), Отверченко (8), Крутоус (0), Стефенс (25 + 6 підбирань), Анісімов (11 + 3 перехоплення), Філдз (13), Завадський (5 + 5 підбирань), Дроздов (3), Горбенко (0), Зотов (0).

Рахунок у серії - 1:2.

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