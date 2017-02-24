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"Будівельник" і "Дніпро" зіграють у фіналі Кубка України

24 лютого в 21:44

У півфіналі кияни обіграли одеський клуб БІПА.

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"Будівельник" легко пройшов у фінал
ФБУ
Сьогодні, 24 лютого, відбулися півфінальні матчі Кубка України з баскетболу.

У першому матчі дня "Дніпро" обіграв "Хімік". Не дивлячись на те, що южненці виграли першу половину матчу, "Дніпро" все ж зумів повернутися в гру, а в останній чверті і зовсім здобути впевнену перемогу.

Другим фіналістом став київський "Будівельник", який обіграв одеську команду БІПА. Команда Володимира Коваля впевнено розпочала поєдинок і зуміла комфортно відірватися від суперника у другій чверті. У другій половині гри кияни продовжували набирати очки, довівши матч до перемоги.

Кубок України. 1/2 фіналу.

"Хімік" – "Дніпро" - 44:55 (19:14, 8:4, 12:17, 5:20)

БІПА – "Будівельник" - 51:71 (11:14, 12:24, 12:13, 16:20)

Зазначимо, що матч за третє місце та фінал Кубка України відбудуться 26 лютого.

Читайте також: Суперліга: "Будівельник" розібрався з "Дніпром" у центральному матчі туру

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні відбудеться "Матч всіх зірок" баскетбольної Суперліги.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Дніпро Будівельник баскетбол Хімік
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