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Британські біатлоністи мають намір бойкотувати етап Кубка світу в Тюмені

22 грудня в 09:25

Російський етап Кубка світу з біатлону знаходиться під загрозою зриву.

Допинг, ученые, спорт
Причиною бойкоту став допінг-скандал з російськими спортсменами
Генеральний секретар Союзу біатлоністів Великобританії (BBU) Марк Гудсон оголосив про підтримку бойкоту етапу Кубка світу в Тюмені, через допінг-скандал, в якому фігурували 31 російський біатлоніст.

"У минулі вихідні керівництво Союзу біатлоністів Великобританії прийняв одностайне рішення про бойкот восьмого етапу Кубка світу в Тюмені", - повідомив Гудсон

Нагадаємо, президент IBU Андерс Бессеберг 15 грудня повідомив, що організація отримала список з 31 російського спортсмена, які підозрюються в застосуванні допінгу в період з 2011 по 2015 роки.

Раніше провідні біатлонні федерації закликали Міжнародний союз біатлоністів (IBU) відібрати у Росії право на проведення офіційних змагань. До бойкоту вже приєдналися Чехія, Норвегія, Канада і США.

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Крім того, Міжнародна федерація бобслею і скелетона (IBSF) вже ухвалила рішення перенести чемпіонат світу 2017 року з Росії.

За матеріалами: XSport.ua
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