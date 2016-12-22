Британські біатлоністи мають намір бойкотувати етап Кубка світу в Тюмені

Російський етап Кубка світу з біатлону знаходиться під загрозою зриву.

Причиною бойкоту став допінг-скандал з російськими спортсменами

Генеральний секретар Союзу біатлоністів Великобританії (BBU) Марк Гудсон оголосив про підтримку бойкоту етапу Кубка світу в Тюмені, через, в якому фігурували 31 російський біатлоніст.

"У минулі вихідні керівництво Союзу біатлоністів Великобританії прийняв одностайне рішення про бойкот восьмого етапу Кубка світу в Тюмені", - повідомив Гудсон

Нагадаємо, президент IBU Андерс Бессеберг 15 грудня повідомив, що організація отримала список з 31 російського спортсмена, які підозрюються в застосуванні допінгу в період з 2011 по 2015 роки.

Раніше провідні біатлонні федерації закликали Міжнародний союз біатлоністів (IBU) відібрати у Росії право на проведення офіційних змагань. До бойкоту вже приєдналися Чехія, Норвегія, Канада і США.

Крім того, Міжнародна федерація бобслею і скелетона (IBSF) вже ухвалила рішення перенести чемпіонат світу 2017 року з Росії.