Бразилець Алан Патрік підтвердив, що повернеться в "Шахтар"

Донецький клуб отримає підсилення з Бразилії.

Алан Патрік отримає ще один шанс у "Шахтарі" Globo

Керівництвоприйняло рішення повернути з оренди бразильського півзахисника Алана Патріка, який виступав за "Фламенго". Про це повідомив сам футболіст у коментарі Globo Esporte.

"Повернення в Україну буде непростим, але я вже знаю, як там адаптуватися. До того ж, повертаюся більш досвідченим гравцем в розташування "гірників", ніж це було в перший раз. Впевнений, що процес адаптації в "Шахтарі" цього разу буде простішим", - сказав гравець.

"Шахтар" купив півзахисника "Сантоса" за 4 мільйони євро влітку 2011 року, але заграти в складі донеччан Алан Патрік не зумів, а з 2013 року 25-річний футболіст виступає на правах оренди за бразильські клуби.

У складі "Фламенго" гравець провів в 2016-му році 42 матчі і забив 8 голів.

Нагадаємо, раніше нападник "Шахтаря" Євген Селезньов перейшов в турецький "Карабюкспор".