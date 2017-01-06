Бондаренко подолала стартовий раунд кваліфікації тенісного турніру в Сіднеї

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Ще одна українка Катерина Козлова припинила боротьбу на турнірі.

Бондаренко обіграла болгарку Томову btu.org.ua

Дві українські тенісисткиі Катерина Козлова стартували у кваліфікації на турнірі серії WTA Premier в австралійському Сіднеї.

Бондаренко в першому матчі кваліфікації обіграла болгарку Вікторію Томову– 6:3, 3:6, 6:1. Бондаренко за матч проти Томовой подала чотири ейси, допустила одну подвійну помилку і реалізувала п'ять брейк-поінтів.

У півфіналі відбору українка зіграє з 79-ю ракеткою світу Миряной Лучич-Бароні. Єдиний очний матч у хорватки Катерина виграла - у 2012-му на турнірі в Маямі.

Козлова ж поступилася власниці wild card Еллен Перес з Австралії – 4:6, 4:6 і припинила боротьбу на турнірі. Українка один раз подала навиліт, двічі помилилася при введенні м'яча в гру і двічі взяла подачу суперниці.

Зазначимо, що у чоловіків кращий тенісист України Олександр Долгополов зазнав поразки у своєму першому матчі сезону на турнірі в Брісбені, поступившись Рафаелю Надалю 3:6, 3:6.

Нагадаємо, що на турнірі в Брісбені Еліна Світоліна дісталася до півфіналу, де зіграє з Кароліною Плишковой.