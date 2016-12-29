Бондаренко і Земляк визнані найкращими легкоатлетами України у 2016-му році

Федерація легкої атлетики України назвала переможців національного голосування.

Бондаренко показав найкращий результат серед українських легкоатлетів у Ріо Facebook/НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team

Федерація легкої атлетики України (ФЛАУ) назвала найкращими легкоатлетами 2016 рокуі Ольгу Земляк.

Голосування проходило серед членів Ради ФЛАУ, представників ЗМІ та вболівальників на Facebook.

Стрибун у висоту Бондаренко в минулому році виборов бронзову медаль Олімпіади в Ріо-де-Жанейро. Варто відзначити, що його батько і наставник Віктор Бондаренко став найкращим тренером року. Обидва отримали нагороди вдруге поспіль.

Ольга Земляк на Іграх в Ріо зуміла зайняти сьоме місце в бігу на 400 метрів і стати п'ятою в естафеті 4х400 м.

Також Ольга разом з Юлією Олишевською, Аліною Логвиненко, Ольгою Бібік та Тетяною Мельник здобули перемогу в номінації "Команда року". Дівчата в естафеті 4х400 метрів стали п'ятими на Олімпіаді і шостими на чемпіонаті Європи в Амстердамі.

Валентина Крепкіна та Іван Пушкін, як і в минулому році, визнані найкращими атлетами-ветеранами країни, а найкращими молодими легкоатлетами стали Аліна Шух і Михайло Гаврилюк.

Нагадаємо, раніше стали відомі імена найкращих легкоатлетів Європи.