Бондаренко і Земляк визнані найкращими легкоатлетами України у 2016-му році

Федерація легкої атлетики України назвала переможців національного голосування.
Голосування проходило серед членів Ради ФЛАУ, представників ЗМІ та вболівальників на Facebook.
Стрибун у висоту Бондаренко в минулому році виборов бронзову медаль Олімпіади в Ріо-де-Жанейро. Варто відзначити, що його батько і наставник Віктор Бондаренко став найкращим тренером року. Обидва отримали нагороди вдруге поспіль.
Ольга Земляк на Іграх в Ріо зуміла зайняти сьоме місце в бігу на 400 метрів і стати п'ятою в естафеті 4х400 м.
Також Ольга разом з Юлією Олишевською, Аліною Логвиненко, Ольгою Бібік та Тетяною Мельник здобули перемогу в номінації "Команда року". Дівчата в естафеті 4х400 метрів стали п'ятими на Олімпіаді і шостими на чемпіонаті Європи в Амстердамі.
Валентина Крепкіна та Іван Пушкін, як і в минулому році, визнані найкращими атлетами-ветеранами країни, а найкращими молодими легкоатлетами стали Аліна Шух і Михайло Гаврилюк.
Нагадаємо, раніше стали відомі імена найкращих легкоатлетів Європи.ФЛАУ