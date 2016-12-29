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Бондаренко і Земляк визнані найкращими легкоатлетами України у 2016-му році

29 грудня в 14:05

Федерація легкої атлетики України назвала переможців національного голосування.

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Бондаренко показав найкращий результат серед українських легкоатлетів у Ріо
Facebook/НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team
Федерація легкої атлетики України (ФЛАУ) назвала найкращими легкоатлетами 2016 року Богдана Бондаренка і Ольгу Земляк.

Голосування проходило серед членів Ради ФЛАУ, представників ЗМІ та вболівальників на Facebook.

Стрибун у висоту Бондаренко в минулому році виборов бронзову медаль Олімпіади в Ріо-де-Жанейро. Варто відзначити, що його батько і наставник Віктор Бондаренко став найкращим тренером року. Обидва отримали нагороди вдруге поспіль.

Ольга Земляк на Іграх в Ріо зуміла зайняти сьоме місце в бігу на 400 метрів і стати п'ятою в естафеті 4х400 м.

Також Ольга разом з Юлією Олишевською, Аліною Логвиненко, Ольгою Бібік та Тетяною Мельник здобули перемогу в номінації "Команда року". Дівчата в естафеті 4х400 метрів стали п'ятими на Олімпіаді і шостими на чемпіонаті Європи в Амстердамі.

Валентина Крепкіна та Іван Пушкін, як і в минулому році, визнані найкращими атлетами-ветеранами країни, а найкращими молодими легкоатлетами стали Аліна Шух і Михайло Гаврилюк.

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Нагадаємо, раніше стали відомі імена найкращих легкоатлетів Європи.

За матеріалами: ФЛАУ
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Теги легка атлетика ФЛАУ Бондаренко Земляк
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