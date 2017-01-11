Болт, Маррей і Роналду номіновані на звання спортсмена року за версією Laureus

Також на перемогу претендують Леброн Джеймс, Стефен Каррі і Мо Фара.

На Олімпіаді в Ріо Болт виграв три золоті медалі skysports.com

Академія Laureus оголосила претендентів на звання кращих спортсменів 2016 року, повідомляє офіційний Twitter організації.

У чоловіків на це звання номіновані ямайський спринтер Усейн Болт, американські баскетболісти Стефен Каррі і Леброн Джеймс, британський бігун Мо Фара, португальський футболіст Кріштіану Роналду і британський тенісист Енді Маррей.

У жінок на перемогу претендують перша ракетка світу німецька тенісистка Анжелік Кербер, дворазові олімпійські чемпіонки Ігор у Ріо британська велогонщиця Лора Кенні (Тротт), американська бігунка Еллісон Фелікс і бігунка з Ямайки Елейн Томпсон, чотириразові переможці Олімпіади в Ріо американська плавчиха Кеті Ледеки і її співвітчизниця гімнастка Симона Байлз.

Також 14 лютого в Монте-Карло оголосять переможців у таких номінаціях:

Повернення року

1) Рут Бейтіа (легка атлетика)

2) Майкл Фелпс (плавання)

3) Хуан Мартін дель Потро (теніс)

4) Фаб'єн Сент-Луїс (тріатлон)

5) Нік Скелтон (кінний спорт)

6) Аксель Свіндал (лижі)

Прорив року

1) Алмаз Аяна (легка атлетика)

2) збірна Фіджі (регбі)

3) збірна Ісландії (футбол)

4) "Лестер" (футбол)

5) Ніко Росберг (Формула-1)

6) Уейд ван Нікерк (легка атлетика)

Команда

1) збірна Бразилії (футбол)

2) "Клівленд" (баскетбол)

3) "Кабс" (бейсбол)

4) "Мерседес (Формула-1)

5) збірна Португалії (футбол)

6) "Реал Мадрид" (футбол)

Раніше Болт був визнаний кращим спортсменом 2016 року за версією L'equipe.