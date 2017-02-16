Бланко Лещук приніс "Шахтарю" перемогу над "Сельтою" в Лізі Європи

"Гірники" здобули мінімальну перемогу на виїзді.

Бланко Лещук забив у дебютному матчі за "Шахтар" ФК Шахтер

Сьогодні, 16-го лютого, в Іспанії відбувся перший поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи, в якому

"Гірники" проводили перший офіційний матч у 2017-му році, що вважалося головною перевагою "Сельти", яка провела зиму, активно граючи в чемпіонаті Іспанії.

З перших хвилин іспанці пішли в атаку, тоді як донеччани зайняли вичікувальну позицію. У гостей мало що виходило в атаці, проте саме "Шахтар" зумів забити вже на 26-й хвилині. Захисник "Сельти" впав через слизький газон, в результаті чого партнери вивели Марлоса один на один з воротарем. Бразилець забити не зумів, але на добиванні успішно зіграв Бланко Лещук. Це був дебютний матч екс-гравця "Карпат" за "Шахтар", в якому форвард зумів відзначитися голом.

Після перерви футболісти "Сельти" набагато рідше діяли першим номером, а "Шахтар" адаптувався на гостьовій арені і спокійно діяв в обороні, так і не дозволивши супернику зрівняти рахунок. Це була сота єврокубкова перемога в історії донецької команди.

Поєдинок-відповідь команди проведуть в Харкові 23-го лютого.

"Сельта" - "Шахтар" - 0:1

Гол: Бланко Лещук, 26

"Сельта": Альварес, Отто, Ронкалья, Кабрал, Мальо, Ернандес, Васс, Радоя (Хосабед, 74), Аспас, Гвідетті (Россі, 84), Бонгонда (Сісто, 58)

"Шахтар": П'ятов, Срна, Ордець, Ракицький, Ісмаїлі, Марлос (Азеведо, 90+3), Малишев, Фред, Тайсон (Бернард, 84), Дентіньо (Коваленко, 46), Бланко Лещук

Попередження: Радоя, Васс, Аспас - Ордець, Тайсон, Срна, Малишев, Ракицький

Відео голу Бланко Лещука - в онлайн-трансляції матчу від ZN.UA.