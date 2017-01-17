Бланко-Лещук представлений в якості гравця "Шахтаря"

Аргентинець підписав довгострокову угоду.

Густаво Бланко-Лещук вже одягнув форму "Шахтаря" ФК Шахтер

Форвардпідписав контракт з "Шахтарем" до літа 2020 року. Про це повідомив офіційний сайт "гірників".

Про перехід колишнього нападника "Карпат" стало відомо ще тижнем раніше, а тепер футболіст успішно пройшов медобстеження і уклав угоду з українським грандом. За інформацією Tribuna.com, за 25-річного форварда львів'яни виручили 200 тисяч євро.

"Шахтар" дуже сильний, демонструє якісний футбол як у чемпіонаті України, так і в Лізі Європи, і я буду щасливий допомогти "гірникам". Збираюся докласти максимум зусиль і показати найкращий результат", - сказав Бланко-Лещук прес-службі донеччан.

25-річний Бланко-Лещук перебрався в "Карпати" у лютому 2016 року на правах вільного агента. До цього виступав за шведську "Ассіріску", марокканський "Відад", російський "Анжи", а також аргентинські "Депортіво Мерло" і "Арсенал Саранді".

У нинішньому розіграші чемпіонату України на рахунку Бланко-Лещука 7 голів у 17-ти проведених поєдинках.

Нагадаємо, після 18-ти турів донецький "Шахтар" йде на першому місці, випереджаючи "Динамо" на 13 пунктів.