Біатлоністка Підгрушна визнана кращою спортсменкою лютого в Україні

Біатлоністка отримала вже сьому нагороду від НОК.
Підгрушна отримала нагороду за успішний виступ на чемпіонаті світу з біатлону у Хохфільцені. На вирішальному етапі жіночої естафети олімпійська чемпіонка Сочі боролася на останньому колі з Габріелою Коукаловой і Марі Дорен Абер за друге місце і за рахунок вдалої тактики зуміла обійти іменитих конкуренток.
У підсумку українська команда у складі Ірини Варвинець, Анастасії Меркушиної, Юлії Джими і Олени Підгрушної взяла "срібло".
Для капітана жіночої біатлонної збірної це вже сьоме звання кращої спортсменки місяця. Лідерами за цим показником залишаються шаблістка Ольга Харлан (9 разів) і гімнаст Олег Верняєв (8 разів).
Раніше біатлоністка Юлія Джима була визнана найкращою спортсменкою січня в Україні.НОК України