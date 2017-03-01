Біатлоністка Підгрушна визнана кращою спортсменкою лютого в Україні

Біатлоністка отримала вже сьому нагороду від НОК.

Для Підгрушної це вже сьоме звання кращої спортсменки місяця

Національний олімпійський комітет визнавнайкращою спортсменкою місяця в лютому. Про це повідомляє прес-служба НОК.

Підгрушна отримала нагороду за успішний виступ на чемпіонаті світу з біатлону у Хохфільцені. На вирішальному етапі жіночої естафети олімпійська чемпіонка Сочі боролася на останньому колі з Габріелою Коукаловой і Марі Дорен Абер за друге місце і за рахунок вдалої тактики зуміла обійти іменитих конкуренток.

У підсумку українська команда у складі Ірини Варвинець, Анастасії Меркушиної, Юлії Джими і Олени Підгрушної взяла "срібло".

Для капітана жіночої біатлонної збірної це вже сьоме звання кращої спортсменки місяця. Лідерами за цим показником залишаються шаблістка Ольга Харлан (9 разів) і гімнаст Олег Верняєв (8 разів).

Раніше біатлоністка Юлія Джима була визнана найкращою спортсменкою січня в Україні.