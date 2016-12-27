Біатлоністка Меркушина визнана найкращою спортсменкою грудня в Україні

Меркушина допомогла збірній України з біатлону показати найкращий результат в новому сезоні.
Це перша подібна нагорода в кар'єрі 21-річної спортсменки. Меркушина успішно виступила на етапі Кубка світу з біатлону в словенській Поклюці на останньому етапі естафети і допомогла команді зайняти третє місце на п'єдесталі.
Варто відзначити, що в активі біатлоністки також перемоги в спринті і одиночній змішаній эстефеті разом з Артемом Тищенком на етапі Кубка IBU в італійському Ріднау.
Найкращими тренерами місяця стали батьки біатлоністки Ірина та Олег Меркушини, які є її наставниками.
Нагадаємо, найкращою спортсменкою листопада була визнана велосипедистка Любов Басова.НОК України