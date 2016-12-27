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Біатлоністка Меркушина визнана найкращою спортсменкою грудня в Україні

27 грудня в 15:40

Меркушина допомогла збірній України з біатлону показати найкращий результат в новому сезоні.

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Меркушина стала найкращою в грудні
biathlon.com.ua
Біатлоністка Анастасія Меркушина визнана найкращою спортсменкою України за підсумками грудня. Про це повідомив офіційний сайт Національного олімпійського комітету України.

Це перша подібна нагорода в кар'єрі 21-річної спортсменки. Меркушина успішно виступила на етапі Кубка світу з біатлону в словенській Поклюці на останньому етапі естафети і допомогла команді зайняти третє місце на п'єдесталі.

Варто відзначити, що в активі біатлоністки також перемоги в спринті і одиночній змішаній эстефеті разом з Артемом Тищенком на етапі Кубка IBU в італійському Ріднау.

Найкращими тренерами місяця стали батьки біатлоністки Ірина та Олег Меркушини, які є її наставниками.

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Нагадаємо, найкращою спортсменкою листопада була визнана велосипедистка Любов Басова.

За матеріалами: НОК України
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Теги Меркушина біатлон НОК
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