Беланда може повернутися в "Динамо" – ЗМІ

"Ніцца" не може дозволити собі придбати марокканця.

Беланда перейшов в "Ніццу" у вересні минулого року Dynamo.kiev.ua

Півзахисник "Динамо", який виступає на правах оренди за "Ніццу", швидше за все, повернеться назад в Київ. Про це повідомляють французькі ЗМІ.

Справа в тому, що президент "Ніцци" вже заявляв, що фінанси клубу не безмежні і переговори з "Динамо" про трансфер хавбека будуть дуже складними.

Французький клуб вважає ціну в 9 мільйонів євро за Юнеса Беланда занадто високою для бюджету, і тому не буде викупити його контракт у "Динамо". Сам же Беланда говорив, що хоче залишитися у Франції.

Нагадаємо, марокканський півзахисник також виявляв бажання піти в оренду в "Фенербахче", лише б не залишатися в "Динамо".

Беланда перейшов в "Ніццу" у вересні минулого року на правах оренди з опцією викупу, яка складає 9 мільйонів євро.

У поточному сезоні на рахунку 27-річного гравця 29 матчів, 3 голи і 8 результативних передач у французькій Лізі 1.

Раніше повідомлялося, що "Ніцца" хоче викупити у "Динамо" Беланда.