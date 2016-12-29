"Барселона" запропонувала контракт Срні – ЗМІ

Іспанський гранд готовий підписати капітана "Шахтаря".

"Барселона" чекає відповіді від Срни ФК Шахтер

Іспанськазапропонувала капітана донецького "Шахтаря" Даріо Срні контракт на півтора року, повідомляє Mundo Deportivo.

Каталонський клуб готовий підписати гравця на правах вільного агента і чекає на його рішення. Якщо Срна погодиться на перехід, то він суттєво втратить у зарплаті.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" може віддати 34-річного Срну в оренду з пунктом про підписання обов'язкового контракту на один сезон.

Діюча угода Срни з "Шахтарем" закінчується влітку наступного року. У поточному сезоні на рахунку капітана "гірників" 21 матч, 1 гол і 8 результативних передач.

Крім того, відомо, що в послугах досвідченого лідера донецької команди зацікавлений англійський "Манчестер Сіті".