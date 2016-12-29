"Барселона" запропонувала контракт Срні – ЗМІ

Іспанський гранд готовий підписати капітана "Шахтаря".
Каталонський клуб готовий підписати гравця на правах вільного агента і чекає на його рішення. Якщо Срна погодиться на перехід, то він суттєво втратить у зарплаті.
Раніше повідомлялося, що "Шахтар" може віддати 34-річного Срну в оренду з пунктом про підписання обов'язкового контракту на один сезон.
Діюча угода Срни з "Шахтарем" закінчується влітку наступного року. У поточному сезоні на рахунку капітана "гірників" 21 матч, 1 гол і 8 результативних передач.
Крім того, відомо, що в послугах досвідченого лідера донецької команди зацікавлений англійський "Манчестер Сіті".mundodeportivo.com