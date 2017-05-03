"Аякс" розгромив "Ліон" у півфіналі Ліги Європи

Голландці виявилися сильнішими французів.

"Аякс" не залишив шансів "Ліону" uefa.com

Відбувся перший поєдинок 1/2 фіналу, в якому "Аякс" обіграв "Ліон" з рахунком – 4:1.

Матч в Амстердамі почався з атак "Ліона", проте французи зуміли створити лише один небезпечний момент, однак Корне не зумів пробити Онана.

До середини тайму гра вирівнялася, і тут на допомогу "Аяксу" прийшов стандарт, після якого Траоре відкрив рахунок у поєдинку.

Після забитого м'яча господарі побігли забивати другий гол, що їм, зрештою і вдалося, це Дольбер чудово реалізував свій шанс.

Наприкінці першої половини гри Юнес повинен був добивати гостей, однак Лопеш зумів виручити французів. Однак з початком другого тайму і голкіпер був безсилий, після пасу Зиєха німець зробив рахунок 3:0.

Такий розвиток подій явно не влаштовував "Ліон", і французи на 66-й хвилині зуміли відіграти один м'яч, і майже відразу Фекір повинен був забивати другий, але не зумів реалізувати своє рандеву з голкіпером. А ось Траоре в наступній атаці знову довів справу до розгрому, встановивши остаточний рахунок зустрічі.

"Аякс" – "Ліон" – 4:1

Голи: Траоре, 25, 71, Дольбер, 34, Юнес, 49 – Вальбуєна, 66

"Аякс": Онана, Тете, де Лігт, Міна Санчес, Ридевальд, Зиєх, Шоне (ванн де Бек, 71), Классен, Юнес (Клюйверт, 79), Дольберг (Нерес, 88), Траоре

"Ліон": Лопеш, Жалле (Рафаель, 69), Н'кулу, Дьякаби, Морель, Тусар (Геззаль, 58), Гоналон, Корне (Ляказетт, 76), Вальбуєна, Толіссо, Фекір.

Попередження: де Лігт, Траоре – Гоналон

Завтра, 4 травня, в Віго відбудеться другий півфінал, в якому зустрінуться іспанська "Сельта" і англійський "Манчестер Юнайтед".