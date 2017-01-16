Australian Open: українці поступилися першим ракеткам світу, Світоліна пройшла далі

Українські тенісисти стартували на турнірі в Мельбурні.

Світоліна продовжує боротьбу в Мельбурні vk.com

Сьогодні, 16 січня, у Мельбурні розпочався перший у сезоні турнір "Великого шолома" -. У першому раунді свої матчі провели четверо українських тенісистів - Ілля Марченко, Леся Цуренко, Катерина Козлова і Еліна Світоліна.

Суперником Марченка був перший номер світового рейтингу Енді Маррей. Українець чинив гідний опір у кожному з сетів, але в підсумку британець зумів взяти всі три партії і вийти у другий раунд - 7:5, 7:6 (5), 6:2.

Також випробування у вигляді першої ракетки світу отримала і Леся Цуренко. Німкеня Анжелік Кербер без проблем виграла перший сет, після чого Цуренко вдалося включитися в боротьбу і зрівняти рахунок, але у вирішальній партії найсильніша тенісистка планети таки оформила підсумкову перемогу - 6:2, 5:7, 6:2.

Не змогла перемогти і Катерина Козлова, яка на центральному корті вже вдруге в кар'єрі поступилася старшій з сестер Вільямс. Вінус Вільямс оформила підсумкову перемогу в двох партіях - 7:6 (5), 7:5.

Головною надією України залишається найкраща тенісистка країни Еліна Світоліна, яка зуміла вийти у другий раунд. Світоліна отримала 11-й номер посіву і підтвердила статус фаворитки, без проблем обігравши Галіну Воскобоєву з Казахстану - 6:0, 6:2. На наступній стадії суперницею Світоліної буде американка Джулія Бозерап.

В ніч на 17 січня в боротьбу в Мельбурні вступлять ще два представники України - Олександр Долгополов і Катерина Бондаренко.