Australian Open: Бондаренко програла, Долгополов пройшов далі

У Мельбурні стає все менше українських учасників.

Долгополов вийшов у другий раунд btu.org.ua

Сьогодні, 17 січня, у Мельбурні триває перший у сезоні турнір "Великого шолома" - Відкритий чемпіонат Австралії. У першому раунді свої матчі провели ще двоє українців -і Катерина Бондаренко.

Суперником Долгополова був хорват Борна Чоріч. Українець почав поєдинок більш впевнено і взяв два перших сети, однак потім все-таки дозволив суперникові перехопити ініціативу і оживити інтригу. Чоріч скоротив відставання, але в підсумку Олександр взяв вирішальний сет і в п'ятий раз в кар'єрі почав Australian Open з перемоги - 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (7).

Наступним суперником першої ракетки України буде француз Гаель Монфіс, який отримав шостий номер посіву.

Менш вдало свій поєдинок провела третя ракетка України Катерина Бондаренко, яка зустрічалася з 24-ю ракеткою світу Каролін Гарсією. Француженка показала не ідеальну гру, але помилялася менше, за рахунок чого і пройшла далі - 7:6 (4), 6:4.

Нагадаємо, раніше у другий раунд пройшла найкраща тенісистка України Еліна Світоліна.