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Аргентинський новачок "Шахтаря" готовий грати за збірну України

20 лютого в 14:54

Густаво Бланко Лещук при цьому все ще сподівається звернути увагу тренерського штабу збірної Аргентини.

Бланко-Лещук
Бланко Лещук готовий стати українцем
ФК Шахтер
Форвард донецького "Шахтаря" Густаво Бланко Лещук готовий у майбутньому прийняти українське громадянство і виступати за збірну України. Про це аргентинський футболіст заявив в ефірі програми "Великий футбол".

"Я хочу грати за збірну України, у мене є велике бажання. Але у випадку, якщо не буде пропозиції від Аргентини.

Якийсь невидимий зв'язок існує, адже у мене були пропозиції з Колумбії, Іспанії, Бразилії. Але сім'я порадила їхати тільки в Україну, і я жодного разу не пошкодував про свій вибір", - сказав нападник.

Варто відзначити, що прадід Бланко Лещука по материнській лінії був українцем.

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Нагадаємо, 16-го лютого Густаво Бланко Лещук приніс "Шахтарю" перемогу над іспанською "Сельтою" в 1/16 фіналу Ліги Європи.

За матеріалами: Футбол 1
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Теги Бланко Лещук збірна Шахтар
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