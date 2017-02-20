Аргентинський новачок "Шахтаря" готовий грати за збірну України

Густаво Бланко Лещук при цьому все ще сподівається звернути увагу тренерського штабу збірної Аргентини.

Бланко Лещук готовий стати українцем ФК Шахтер

Форвард донецького "Шахтаря"готовий у майбутньому прийняти українське громадянство і виступати за збірну України. Про це аргентинський футболіст заявив в ефірі програми "Великий футбол".

"Я хочу грати за збірну України, у мене є велике бажання. Але у випадку, якщо не буде пропозиції від Аргентини.

Якийсь невидимий зв'язок існує, адже у мене були пропозиції з Колумбії, Іспанії, Бразилії. Але сім'я порадила їхати тільки в Україну, і я жодного разу не пошкодував про свій вибір", - сказав нападник.

Варто відзначити, що прадід Бланко Лещука по материнській лінії був українцем.

Нагадаємо, 16-го лютого Густаво Бланко Лещук приніс "Шахтарю" перемогу над іспанською "Сельтою" в 1/16 фіналу Ліги Європи.