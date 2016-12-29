Аргентинець Тевес став найбільш високооплачуваним футболістом світу

Нападник буде виступати в чемпіонаті Китаю.

Тевес буде заробляти більше Роналду twitter.com

Аргентинський нападникпідписав контракт з китайським клубом "Шанхай Шеньхуа" і став найбільш високооплачуваним футболістом у світі.

Зарплата 32-річного гравця, який, до підписання угоди перебував у статусі вільного агента, складе 615 тисяч фунтів в тиждень. Форвард тим самим обійшов по доходу зірку мадридського "Реала" Кріштіану Роналду - португалець заробляє 365 тисяч фунтів на тиждень.

Раніше Карлос Тевес виступав за "Бока Хуніорс", "Корінтіанс", "Вест Хем Юнайтед", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сіті" і "Ювентус".

Нагадаємо, раніше в китайський клуб "Шанхай СІПГ" перейшов півзахисник "Челсі" і збірної Бразилії Оскар.