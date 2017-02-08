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Агент Зозулі просить у ФІФА дозволу на додатковий трансфер

8 лютого в 19:17

Український форвард намагається домогтися права грати в поточному сезоні.

роман зозуля
Зозуля ще може зіграти в поточному сезоні
football.ua
Агент нападаючого збірної України і "Бетіса" Романа Зозулі Володимир Кузьменко звернувся до ФІФА з проханням дозволити гравцеві ще один перехід в інший клуб.

"Ми послали запит до ФІФА, щоб Зозулі дозволили на ці півроку заявитися в той чемпіонат, де трансферне вікно ще відкрито. Якщо прохання задовольнять, то у нас з'являться варіанти, починаючи від України і Норвегії і закінчуючи Китаєм і Південною Америкою. Головне - дозвіл", - цитує Кузьменка "Сегодня".

Нагадаємо, Зозуля повинен був грати за "Райо" до кінця сезону, але фанати команди публічно звинуватили українця в нацизмі і вимагали у керівництва клубу не здійснювати трансфер, після чого Роман повернувся в "Бетіс". При цьому у гравця тепер немає можливості виходити на поле до кінця сезону, так як Зозуля юридично змінив вже три клуби.

Варто відзначити, що в підтримку Зозулі виступили його партнери по "Бетісу", керівництво клубу, Федерація футболу України, Андрій Шевченко та багато інших.

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Пізніше стало відомо, що Роман Зозуля отримав пропозицію повернутися в "Райо Вальєкано", тоді як вболівальники клубу створили на гравця "досьє" і продовжують протестувати проти його переходу.

За матеріалами: Сегодня
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Теги Зозуля футбол Бетіс Райо Вальєкано
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