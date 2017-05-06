Агент лідера "Шахтаря" Тайсона підтвердив інтерес "Лаціо" – ЗМІ

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Бразилець може перебратися в Італію.

Контракт Тайсона закінчується в грудні 2017 року ФК Шахтер

Агент півзахисника "Шахтаря"Алсіоне Дорнеллес підтвердив інтерес до гравця з боку "Лаціо".

"У мене було кілька дзвінків з Італії. "Інтер"? Ні, з "Лаціо". Тайсон хоче грати на чемпіонаті світу в складі бразильської збірної і серія А могла б стати ідеальним місцем для того, щоб показати свої кращі якості.

АПЛ також була б хорошим варіантом для Тайсона. Він тривалий час грає в Європі, а зараз готовий до того, щоб грати у великий лізі", – сказав Дорнеллес.

Відзначимо, що контракт Тайсона закінчується в грудні 2017 року. "Шахтар" у червні збирається запропонувати гравцеві новий контракт. У поточному сезоні УПЛ 29-річний хавбек провів 21 матч і забив 5 голів.

Раніше повідомлялося про інтерес до Тайсона з боку "Інтера" і Лаціо".