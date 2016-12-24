40% українців вважають успіхом участь збірної на Євро-2016 - опитування

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

34% опитаних респондентів не змогли визначити, чи є це успіхом.

На Євро-2016 збірна України програла усі три матчі

За даними опитування соціологічної служби "Рейтинг", 40% українців вважають успіхом участь збірної

Як великий успіх участь на Євро-2016 оцінили 11% українців, 13% – як успіх, 16% вважають, що це був скоріше успіх. 12% опитаних вважають участь великою невдачею, 6% – невдачею, 8% – швидше невдачею. 34% не змогли визначити, чи є це успіхом.

Нагадаємо, цього літа збірна України з футболу брала участь у фінальній частині Євро-2016, однак команда Фоменка не зуміла вийти з групи, поступившись Німеччині, Північній Ірландії та Польщі.

Після чотирьох турів відбіркового турніру до ЧС-2018 збірна України знаходиться на другій сходинці у своїй групі, відстаючи від Хорватії на два очки.

Наступний поєдинок у рамках відбору на чемпіонат світу збірна України проведе в березні наступного року проти Хорватії.

Раніше стало відомо, що українська збірна опустилася на 30-ту сходинку в рейтингу ФІФА.