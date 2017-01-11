Топ Новини
<
>

20 антидопінгових агентств закликали звільнити Росію від усіх змагань

11 січня в 11:35

До змагань хочуть допускати тільки тих росіян, які пройшли спеціальну перевірку.

Допинг, запрещенные препараты
Українського антидопінгового центру в цьому списку немає
20 національних антидопінгових агентств потребують усунути усіх російських спортсменів від змагань. До такої угоди організації прийшли під час зустрічі у Дубліні. Про це повідомляє langrenn.com

Під час зустрічі представників національних антидопінгових агентств було прийнято ухвалу з вимогою усунути всіх російських спортсменів від змагань на основі другої доповіді Річарда Макларена.

В організаціях вважають, що до стартів можуть бути допущені тільки деякі російські спортсмени, які пройдуть певну систему перевірки. І навіть у цьому випадку вони повинні будуть виступати не під прапором збірної Росії, а тільки як нейтральні атлети. Зазначимо, що українського антидопінгового центру немає в списку тих, хто підписався під вимогою.

Вимогу було підписано антидопинговими організаціями Бельгії, Канади, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Ірландії, Японії, Хорватії, Голландії, Норвегії, Польщі, Словенії, Іспанії, Швеції, Швейцарії, ПАР, Німеччини, США та Австрії.

Читайте також: Доповідь Макларена: більше тисячі російських спортсменів приймали допінг

Раніше в Росії вже відібрали етап Кубка світу з біатлону в Тюмені, фінал Кубка світу з лижних гонок та чемпіонат світу з бобслею і скелетону.

За матеріалами: XSport.ua
Читайте також
Теги Росія Макларен допінг
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 27.19
EUR 28.73
Останні новини