20 антидопінгових агентств закликали звільнити Росію від усіх змагань

До змагань хочуть допускати тільки тих росіян, які пройшли спеціальну перевірку.

Українського антидопінгового центру в цьому списку немає

20 національнихагентств потребують усунути усіх російських спортсменів від змагань. До такої угоди організації прийшли під час зустрічі у Дубліні. Про це повідомляє langrenn.com

Під час зустрічі представників національних антидопінгових агентств було прийнято ухвалу з вимогою усунути всіх російських спортсменів від змагань на основі другої доповіді Річарда Макларена.

В організаціях вважають, що до стартів можуть бути допущені тільки деякі російські спортсмени, які пройдуть певну систему перевірки. І навіть у цьому випадку вони повинні будуть виступати не під прапором збірної Росії, а тільки як нейтральні атлети. Зазначимо, що українського антидопінгового центру немає в списку тих, хто підписався під вимогою.

Вимогу було підписано антидопинговими організаціями Бельгії, Канади, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Ірландії, Японії, Хорватії, Голландії, Норвегії, Польщі, Словенії, Іспанії, Швеції, Швейцарії, ПАР, Німеччини, США та Австрії.

Раніше в Росії вже відібрали етап Кубка світу з біатлону в Тюмені, фінал Кубка світу з лижних гонок та чемпіонат світу з бобслею і скелетону.