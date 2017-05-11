192 українських футболісти виступають за межами країни

Це 16-й показник по експорту гравців в світі.

Майже всі українці виступають в Європі twitter.com/SeFutbol

Україна займає 16-е місце в рейтингу країн, якіу зарубіжні країни. Про це повідомляє CIES Football Observatory.

На 1 травня поточного року за межами України, не рахуючи пострадянських чемпіонатів, виступають 192 українських гравця, з яких 97% представляють клуби з Європи.

Найбільша кількість українців виступає в Іспанії, Греції та Польщі (по 6), а також Німеччини, Угорщини та Бельгії (по 5).

У першій десятці експортерів наступні країни: Бразилія (1202 футболіста), Франція (781), Аргентина (753), Сербія (460), Англія (451), Іспанія (362), Німеччина (335), Хорватія (323), Нігерія (292), Уругвай (288).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що півзахисник збірної України і німецького "Шальке" Євген Коноплянка може продовжити кар'єру в Туреччині.