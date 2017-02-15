Зустріч глав МЗС "нормандської четвірки" може відбутися в Мюнхені - ЗМІ

Спочатку зустріч планувалася 17 лютого в Бонні на полях конференції G-20.

Глави МЗС "нормандської четвірки" можуть зустрітися у Мюнхені, а не Бонні tvc.ru

Міністри закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії можуть провести переговори не в Бонні, як це планувалося раніше, а в Мюнхені, повідомляє"Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в дипломатичних колах.

"Розглядається можливість зустрічі глав МЗС "нормандського формату" в Мюнхені", - розповів співрозмовник, зазначивши, що переговори можуть пройти на полях Мюнхенській конференції з безпеки, в якій візьмуть участь всі чотири міністра.



Мюнхенська конференція з безпеки пройде 17-19 лютого в Німеччині. Її учасники обговорять низку ключових викликів у сфері безпеки, у тому числі ситуацію в Україні. На цьому заході в 2016 році також відбулися переговори глав МЗС "нормандської четвірки".

Раніше повідомлялося, що зовнішньополітичні відомства країн "нормандської четвірки" працюють над організацією зустрічі голів МЗС під час саміту "Великої двадцятки" в Бонні 16-17 лютого.

Попередня зустріч голів МЗС "нормандської четвірки" відбулася Мінську 29 листопада 2016 року. Міністр закордонних справ України Павло лімкін заявив, що "Нормандська четвірка" не досягла прогресу в узгодженні "дорожньої карти" імплементації Мінських домовленостей через позицію РФ.