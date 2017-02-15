Топ Новини
<
>

Зустріч глав МЗС "нормандської четвірки" може відбутися в Мюнхені - ЗМІ

15 лютого в 10:54

Спочатку зустріч планувалася 17 лютого в Бонні на полях конференції G-20.

нормандская четверка
Глави МЗС "нормандської четвірки" можуть зустрітися у Мюнхені, а не Бонні
tvc.ru
Міністри закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії можуть провести переговори не в Бонні, як це планувалося раніше, а в Мюнхені, повідомляє"Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в дипломатичних колах.

"Розглядається можливість зустрічі глав МЗС "нормандського формату" в Мюнхені", - розповів співрозмовник, зазначивши, що переговори можуть пройти на полях Мюнхенській конференції з безпеки, в якій візьмуть участь всі чотири міністра.

Мюнхенська конференція з безпеки пройде 17-19 лютого в Німеччині. Її учасники обговорять низку ключових викликів у сфері безпеки, у тому числі ситуацію в Україні. На цьому заході в 2016 році також відбулися переговори глав МЗС "нормандської четвірки".

Читайте також: У Росії прокоментували заяву США про повернення Криму Україні

Раніше повідомлялося, що зовнішньополітичні відомства країн "нормандської четвірки" працюють над організацією зустрічі голів МЗС під час саміту "Великої двадцятки" в Бонні 16-17 лютого.

Попередня зустріч голів МЗС "нормандської четвірки" відбулася Мінську 29 листопада 2016 року. Міністр закордонних справ України Павло лімкін заявив, що "Нормандська четвірка" не досягла прогресу в узгодженні "дорожньої карти" імплементації Мінських домовленостей через позицію РФ.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Читайте також
Теги Мюнхен МЗС зустріч безпека
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 27.23
EUR 28.93
Останні новини