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ЗМІ назвали дату офіційного візиту Гройсмана до Ізраїлю

30 квітня в 21:16

Зустріч голова урядів України та Ізраїлю має ознаменувати кінець кризи у двосторонніх відносинах після голосування за антиізраїльську резолюцію ООН.

Владимир Гройсман1
Гройсмана чекають в Ізраїлі в травні
Урядовий портал
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман 14 травня відвідає Ізраїль з офіційним візитом, повідомляє IzRus з посиланням на джерела в Міністерстві закордонних справ Ізраїлю.

В Ізраїлі глава українського уряду проведе ряд зустрічей з політиками, зокрема, з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху.

У МЗС Ізраїлю відзначили, що зустріч глав урядів має ознаменувати кінець кризи у відносинах між країнами після голосування України за антиізраїльську резолюцію ООН.

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Нагадаємо, що наприкінці грудня 2016 року прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу розпорядився звести до мінімуму робочі стосунки з представниками 12 країн, в тому числі України, у зв'язку з голосуванням за резолюцію Ради Безпеки ООН 23 грудня. Запланований на 27 грудня візит прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана у Ізраїль був скасований.

У лютому Петро Порошенко в телефонній розмові з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу домовився про візит прем'єр-міністра України Гройсмана в Ізраїль.

Детальніше про охолодження відносин між Україною та Ізраїлем після скандального голосування щодо резолюції Радбезу ООН читайте в статті Володимира Кравченка "Демарш у Хануку" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Гройсман Ізраїль Нетаньяху ООН МЗС резолюція
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