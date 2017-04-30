ЗМІ назвали дату офіційного візиту Гройсмана до Ізраїлю

Зустріч голова урядів України та Ізраїлю має ознаменувати кінець кризи у двосторонніх відносинах після голосування за антиізраїльську резолюцію ООН.

Гройсмана чекають в Ізраїлі в травні Урядовий портал

Прем'єр-міністр України Володимирз офіційним візитом, повідомляє IzRus з посиланням на джерела в Міністерстві закордонних справ Ізраїлю.

В Ізраїлі глава українського уряду проведе ряд зустрічей з політиками, зокрема, з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху.

У МЗС Ізраїлю відзначили, що зустріч глав урядів має ознаменувати кінець кризи у відносинах між країнами після голосування України за антиізраїльську резолюцію ООН.

Нагадаємо, що наприкінці грудня 2016 року прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу розпорядився звести до мінімуму робочі стосунки з представниками 12 країн, в тому числі України, у зв'язку з голосуванням за резолюцію Ради Безпеки ООН 23 грудня. Запланований на 27 грудня візит прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана у Ізраїль був скасований.

У лютому Петро Порошенко в телефонній розмові з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу домовився про візит прем'єр-міністра України Гройсмана в Ізраїль.

Детальніше про охолодження відносин між Україною та Ізраїлем після скандального голосування щодо резолюції Радбезу ООН читайте в статті Володимира Кравченка "Демарш у Хануку" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".