Журналісти виявили у заступника Кличка фальшивий диплом про вищу освіту

Володимир Бондаренко не вчився ЛНУ ім. Івана Франка, але на підставі бакалаврського диплома цього вузу вступив до КНУ ім. Тараса Шевченка.

Заступника Кличка викрили у підробці документів Радіо Свобода

Заступник міського голови Києва – керівник апарату Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко отримав ступінь спеціаліста в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка на підставі фальшивого диплома бакалавра, передає "Радіо Свобода".

Журналістам проекту "Схеми" вдалося з'ясувати, що Бондаренко не закінчував Львівський національний університет ім. Івана Франка та не отримував диплом цього вузу. Про це повідомили в архіві ЛНУ.

Тим не менш, у 2009 році при вступі до Інституту післядипломної освіти КНУ нинішній заступник столичного мера подав нотаріально завірену копію диплома бакалавра ЛНУ.

Коли журналісти навідалися до робочого кабінету Бондаренка, щоб поставити питання про його освіту, він пішов у невідомому напрямку.

Мер Києва Віталій Кличко, у свою чергу, заявив, що вірить своєму заступникові на слово.

"Я запитав його, і він сказав, що вчився в Києві, а не у Львові. Я йому повірив", – прокоментував ситуацію столичний міський голова.

За даним фактом слідчий відділ ГУ НП у Києві відкрив кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу (підробка документів), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до двох років.

Володимир Бондаренко був призначений на посаду керівника апарату КМДА у 2014 році. На офіційному сайті мерії не вказано вищий навчальний заклад, у якому він отримав юридичну освіту.

Деякий час інформація про навчання Бондаренко в ЛНУ була розміщена на його сторінці в Facebook, але потім цей запис зник.

До приходу в столичну мерію Бондаренко обіймав посаду технічного працівника в одній з середніх шкіл Києва, а також був помічником-консультантом Віталія Кличка під час його депутатства.

Згідно з законом "Про державну службу", у посадової особи рівня керівника апарату КМДА обов'язково має бути вища освіта.