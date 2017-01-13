Жебрівський пообіцяв Ахметову проблеми

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ДТЕК разом з мером Добропілля Аксьоновим виступають за створення об'єднаної територіальної з адміністративним центром у місті.

Жебрівський пообіцяв проблеми ДТЕК і Ахмтову через втручання у створення об'єднаних громад в Донецькій області dtek.com

Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський пообіцяв проблеми енергетичній компанії ДТЕК та її акціонеру, бізнесменові Рінату Ахметову через втручання в створення об'єднаних громад в Донецькій області.



"Є ДТЕК, який, на жаль, почав власну політику. Я попереджав власників ДТЕК – займайтеся господарською діяльністю, не лізьте в політику. На жаль, є один з представників ДТЕК, який чомусь вирішив, що під ДТЕК буде сформована велика Добропільська громада. Не допущу цього всього. Буде те, що на користь людям - наближення адміністративних послуг. Звертаюся до пана Тищенка та головного акціонера (Ахметова - ред.)– якщо їх співробітниця буде втручатися в політику, вони будуть мати великі проблеми", - сказав Жебрівський, передає "Острів".



Він додав, що ДТЕК разом з мером Добропілля Андрієм Аксьоновим виступають за створення об'єднаної територіальної громади з адміністративним центром у місті.



"Цього не буде. Будуть мати проблеми і Аксьонов, і ДТЕК. Є розмежування: політика, будь ласка, у Верховну Раду, в партію і - вперед, займайтеся політикою. Бізнес в політику не лізе. Це ключове питання... Я дуже прошу акціонера задуматися і звернути увагу на ту розмову, яку неодноразово з ним мали: бізнес-окремо, політика – окремо", - підкреслив Жебрівський.

Раніше повідомлялося, що 18 грудня вперше пройшли вибори в 144 об'єднаних територіальних громадах, щоб вибрати 76 сільських голів, 46 селищних та 21 - міського голови, а також одного старосту.

Детальніше про об'єднання територіальних громад читайте у статті Романа Якеля "Об'єднані громади: шлях крізь нетрі" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".