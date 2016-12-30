Заяви про стратегічний характер відносин між Києвом і Тель-Авівом сильно перебільшені - оглядач

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Ізраїль не приєднався до санкцій проти РФ і не надає Києву військово-технічної допомоги.

При вибудовуванні відносин з Україною Ізраїль враховує вплив РФ на Близькому Сході Василь Артюшенко, DT.UA

Заяви ряду коментаторів про існування стратегічних відносин між Україною та Ізраїлем, що звучать на тлі погіршення відносин між країнами, є серйозним перебільшенням, пише в своїй статті для DT.UA Володимир Кравченко.

Автор вказує, що Тель-Авів, виходячи з власних інтересів, не приєднався до санкцій проти РФ, а також не надає Україні військово-технічної допомоги в її боротьбі з російською агресією.

"Понад те: вище політичне керівництво Ізраїлю публічно не засуджує анексії Криму і уникає підтвердження територіальної цілісності України. І коли в березні 2014 р. Генасамблея ООН ухвалювала резолюцію A/RES/68/262 про територіальну цілісність України, Ізраїль не брав участі в голосуванні", - зазначає оглядач.

За словами Кравченка, причина такої поведінки полягає в тому, що Росія стала впливовим гравцем на Близькому Сході, що враховується Ізраїлем при побудові відносин з Україною.

"Отже, твердження, що в Києва й Тель-Авіва стратегічні відносини, є, щонайменше, перебільшенням і результатом некомпетентності, - йдеться в статті.

Кравченко також наводить думку експерта, голови правління "Майдану закордонних справ" Богдана Яременка, який вказує, що союзницьких зобов'язань перед Ізраїлем у України немає, про що він сам їй раніше неодноразово нагадував.

Як повідомлялося ,Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій закликає Ізраїль припинити будівництво незаконних поселень на території Палестини. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що він не буде дотримуватися результати голосування ООН. Україна підтримала даний проект резолюції.

У зв'язку з цим прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху скасував запланований візит в країну прем'єр-міністра України Володимир Гройсмана. Також, за даними ізраїльських ЗМІ, Нетаньяху розпорядився звести до мінімуму робочі відносиниз представниками 12 країн, в тому числі України, у зв'язку з голосуванням за резлюцию Ради Безпеки ООН 23 грудня.

У відповідь міністерство закордонних справ України викликало посла Ізраїлю в Києві для роз'яснення ситуації з голосуванням за резолюцію Ради безпеки ООН. В ході зустрічі українська сторона виступила із закликом "припинити роздмухувати антиукраїнську істерію". "За підсумками зустрічі було домовлено зробити все можливе для того, щоб запобігти підвищення градусу дискусії в українському та ізраїльському суспільстві", - підкреслили в МЗС.

Детальніше про охолодження відносин між Україною та Ізраїлем після скандального голосування по резолюції Радбезу ООН читайте в статті Володимира Кравченка "Демарш у Хануку" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".