Заяви Охендовського про допит у НАБУ не збігаються зі словами його адвокатів

За словами адвоката Андрія Смирнова, одночасний допит Охендовського та Трепака перенесено на 16 січня.

Адвокати Охендовського стверджують, що очну ставку із Трепаком перенесли, а сам голова ЦВК - що її взагалі не мало бути dvarulona.ru

Голова Центральної виборчої комісіїта його адвокати Андрій Смирнов й Олег Бабич по-різному розповідають про допит у НАБУ.

Зокрема, як повідомляє "Українська правда" з посиланням на прес-службу ЦВК, Охендовський заявив про те, що жодна очна ставка не пропонувалася, а допит був дуже коротким.

"Жодна очна ставка не пропонувалася. насправді вчора відбувся дуже короткий формальний допит, на який мене викликали повісткою. Не вдаючись у деталі, можу сказати, що цей допит показав - слідство ходить по колу. Ніяких нових питань - тільки ті ж самі, які вже ставилися неодноразово, але в інших формулюваннях", - сказав він.

При цьому адвокат Олег Бабич на своїй сторінці в Facebook відзначає, що допит тривав більше трьох годин.

"Сьогодні більше трьох годин були з нашим підзахисним головою ЦВК Охендовским на черговому допиті в НАБУ. Підтвердили й обгрунтували, що справа сфабрикована", - пише адвокат.

Він також підтверджує, що в НАБУ Охендовському запропонували очну ставку з колишнім першим заступником голови СБУ Віктором Трепаком.

"Детективи НАБУ хотіли вчинити процесуальну диверсію, спробувавши застати зненацька захист шляхом проведення одночасного допиту з екс-співробітником СБУ Трепаком. Саме тією людиною за заявою, якої почалися ігрища та жалюгідні потуги НАБУ... Жоден адвокат, який поважає себе, не піде на допит або інший слідчий захід, попередньо не відпрацювавши тактику його ведення, зібравши всі необхідні документи", - пише Бабич.

Адвокат Андрій Смирнов, який на той момент перебував на засіданні за іншим провадженням у Печерському суді, зазначає, що "ближче до 17 години вечора йому зателефонував підзахисний і повідомив, що основний допит закінчено, і НАБУ пропонує провести одночасний допит із заявником у цій кримінальній справі Трепаком".

"Я порадив своєму клієнтові клопотати про перенесення одночасного допиту на інший день. І такий день був узгоджений - 16 січня 2017 року", - пише він на своїй сторінці в Facebook.

Віктор Трепак, у свою чергу, повідомив DT.UA, що допит, на який його викликали до НАБУ в понеділок, 26 грудня, не відбувся.

"Можу лише підтвердити той факт, що на 26 грудня мене викликали до НАБУ на допит у справі "чорної бухгалтерії" Партії регіонів. Прибув до НАБУ у призначений час, але допит не відбувся. Це все, що я можу сказати з приводу вчорашнього допиту. Як вам має бути відомо, я ніколи не коментував конкретні обставини у цій справі і завжди підкреслював, що, виходячи з інтересів слідства, це можуть робити лише офіційні представили НАБУ і САП", – підкреслив Трепак.

Як повідомляло раніше DT.UA, голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський фактично відмовився від дачі показань НАБУ одночасно з колишнім першим заступником голови СБУ Віктором Трепаком. За інформацією джерел DT.UA у Національному антикорупційному бюро, Охендовський подав клопотання про перенесення одночасного допиту (очної ставки), який повинен був відбутися у понеділок, 26 грудня. Приводом для очної ставки між Охендовским і Трепаком стала заява голови ЦВК про фальсифікацію матеріалів "чорної бухгалтерії" Партії регіонів у частині, яка стосується його звинувачень в отриманні хабарів в особливо великих розмірах.

13 грудня детективи Національного антикорупційного бюро в аеропорту "Бориспіль" вручили повідомлення про підозру голові Центральної виборчої комісії Михайлу Охендовському, який є фігурантом кримінальної виробництва з "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.

Голову Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського підозрюють в отриманні понад 1,2 мільйона гривень хабарів від Партії регіонів.